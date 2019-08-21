"Пулково" пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию "Россия" из-за долгов

Аэропорт в одностороннем порядке перевел авиаперевозчиков на обслуживание по предоплате

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Оператор петербургского аэропорта "Пулково", "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) предупредил авиакомпанию "Россия", что может прекратит обслуживать ее рейсы за просроченную задолженность в 123 млн рублей, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Россия" получила это уведомление 8 августа. За несколько дней до этого ВВСС предупредил авиаперевозчика о просроченном долге, хотя в июле ни о какой задолженности перед аэропортом речи не велось, заявили в авиакомпании. Там заверили, что "Россия" до этого не допускала просрочек по платежам и выполняла все условия договора.

Оказалось, что ВВСС в одностороннем порядке потребовал от авиакомпании предоплаты, добавил представитель "России".

В авиакомпании считают, что менеджмент аэропорта сводит на нет все усилия прошлых лет по развитию маршрутной сети и увеличению пассажиропотока из Петербурга.

Руководство и юридическая служба "России" принимают все законные меры, чтобы не допустить срыва обслуживания своих рейсов.

Оператор "Пулково" в одностороннем порядке ввел предоплату для всех авиакомпаний за наземное обслуживание рейсов, рассказал "информированный источник "Интерфакса". Для перехода на постоплату компания должна иметь пассажиропоток от 480 тысяч пассажиров в год, ежегодный рост в 10% и не иметь долгов по оплате, добавил он.

"При этом сюда же попала и "Россия", базовая авиакомпания аэропорта. Хочу отметить, что не в каждом аэропорту есть своя базовая авиакомпания, тем более с долей почти в 30%", - сказал собеседник агентства.

В ВВСС заявили, что договора компании с авиаперевозчиками предусматривают приостановку обслуживания их рейсов за долги. Пока решение по "России" не принято, добавил представитель оператора.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". В апреле 2019 года лоукостер "Аэрофлота" Победа перестала летать из "Пулково" за границу, сохранив только внутренние рейсы. Это решение в авиакомпании объяснили ""с систематическими задержками рейсов в "Пулково" службами аэропорта".

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ , германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.