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Ryanair через суд запретила пилотам в Ирландии бастовать

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Высокий суд Дублина запретил работающим в Ирландии пилотам авиакомпании-лоукостера Ryanair бастовать 22 и 23 августа, сообщает ВВС.

Суд учел довод юристов перевозчика о том, что объединяющий около 180 пилотов авиакомпании профсоюз Forsa не довел переговоры с менеджментом до логического завершения перед объявлением забастовки. Юристы профсоюза сказали в суде, что менеджмент плохо шел на контакты.

Аналогичную жалобу Ryanair рассматривает суд в Лондоне.

Пилоты авиакомпании в Ирландии и Великобритании добиваются улучшения условий работы, повышения зарплат и иных выплат, а также изменения пенсионных гарантий и условий страхования. Они выдвинули менеджменту Ryanair свои требования, изложенные на 30 страницах. Летчики компании, входящие в британский профсоюз British Airlines Pilots Association (BAPLA), в начале августа большинством голосов высказались за проведение 48-часовых забастовок 22-23 августа и 2-4 сентября.

В Ryanair заявили, что время для забастовок выбрано не удачно, и что отмена рейсов затронет отдыхающих. В компании пригрозили пилотам увольнениями, если они будут участвовать в акции.

31 июля руководитель авиакомпании Майкл O'Лири предупредил сотрудников в видеообращении о том, что у перевозчика на 900 пилотов и бортпроводников больше, чем требуется.

Ryanair Ирландия Дублин Лондон

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