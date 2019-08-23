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Акции "Мечела" подскочили почти на 10%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Акции "Мечела" вечером в пятницу подскочили почти на 10% на новостях о появившемся претенденте на покупку доли в Эльгинском угольном проекте "Мечела".

На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей. "Префы" "Мечела" выросли до 96,05 рубля (+7,2%).

В пятницу "Ведомости" сообщили, что компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна, одного из основателей телекомоператора Yota, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке у Газпромбанка 49% в Эльгинском угольном проекте "Мечела".

В ФАС "Интерфаксу" подтвердили, что получили это ходатайство. В "Мечеле", владеющем 51% Эльги, от комментариев отказались.

"Мечел" и Газпромбанк с 2017 года искали инвестора в Эльгу для дальнейшего развития проекта. Переговоры велись первоначально с азиатскими компаниями-потребителями угля. Предполагалось, что продающим акционером станет Газпромбанк.

Мечел

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