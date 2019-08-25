МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Международный валютный фонд, исходя из своих процедур и правил, не ведет переговоры о предоставлении кредитов или заключении новых страновых программ в период электоральных кампаний. Поэтому на период парламентских и президентских выборов, я думаю, никаких переговоров по новой программе не будет", - сказал Крутой в интервью телеканалу "СТВ".

Министр отметил, что стороны сосредоточатся на классических оценочных миссиях, которые проводит МВФ.

"Продолжится реализация грантовых и экспертных соглашений, которые у нас есть в самых разных отраслях, но какого-то прорыва в части программ, я думаю, ждать не стоит", - добавил он.

Белоруссия является членом МВФ с 1992 года. Минск в 2009-2010 годах реализовал программу МВФ stand by, получив кредитные ресурсы на $3,46 млрд.

Сотрудничество Белоруссии с МВФ в настоящее время ограничено техническими консультациями. Минск в течение 2016-2017 годов вел переговоры с МВФ о возобновлении кредитного сотрудничества, но затем переговоры были прекращены из-за разногласий в скорости проведения реформ в социальной сфере, в частности, темпов повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

В Белоруссии в ноябре текущего года пройдут парламентские выборы. Выборы президента страны должны пройти не позднее августа 2020 года.