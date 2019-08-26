Россельхознадзор отменяет запрет на поставки арахиса из США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 26 августа отменяет введенные ранее ограничения на ввоз арахиса (код ТН ВЭД ЕАЭС 1202) происхождением США при условии соблюдения требований к качеству и безопасности и карантинных фитосанитарных требований.

Запрет на поставки арахиса из США Россельхознадзор ввел с 1 мая 2015 года.

Решение было принято в связи с постоянным выявлением нарушений, говорил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт: служба не раз обнаруживала превышение установленной регламентом Таможенного союза концентрации кадмия в партиях арахиса из США.

В апреле 2015 года, после обнаружения повышенного содержания кадмия в арахисе, ввезенном из США на кондитерскую фабрику "Рот Фронт", Россельхознадзор дал указание территориальным управлениям исследовать каждую партию этой продукции на содержание кадмия.

По данным Россельхознадзора, США в 2014 году ввезли в РФ около 19,5 тыс. тонн арахиса.