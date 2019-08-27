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"Мостотрест" подал иск на 9,2 млрд рублей к Дирекции дорожного строительства Подмосковья

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Мостотрест" Аркадия Ротенберга подал в Арбитражный суд Подмосковья иск к ГКУ Московской области "Дирекция дорожного строительства" на 9,2 млрд рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 23 августа. Подробностей в карточке нет.

94,2% принадлежит АО "ТФК-Финанс". С апреля 2018 года 100% "ТФК-Финанса" принадлежит ООО "Стройпроектхолдинг" Ротенберга. С сентября 2016 года "Мостотрест" находится под санкциями США.

Мостотрест Аркадий Ротенберг Подмосковье

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