ВЭБ одобрил кредит на 111 млрд рублей на мегапроект "Газпрома" на Балтике

Газохимический кластер в Усть-Луге "Газпром" планирует построить вместе с АО "Русгаздобыча"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансировании строительства крупного газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге (Ленинградская область).

"Наше финансирование не единственное, мы финансируем вместе с "Газпромом". Инициатор проекта - "Газпром". И лимит нашего участия до 111 млрд рублей на этом этапе, на один год", - сказал журналистам по итогам заседания набсовета глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"На этом, первоначальном этапе ВЭБ является единственным кредитором, но первый этап длится в течение года. И мы должны подготовить проект к тому, чтобы он был привлекателен для других инвесторов и для других кредиторов. И этот период обозначен в течение целого года нашей предстоящей работы", - пояснил глава ВЭБа.

Проект создания крупного комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ реализуется в районе Усть-Луги "Газпромом" и АО "РусГазДобыча". Он предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов. Оставшийся после переработки природный газ (около 20 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди - до конца 2024 года. Оператором проекта создания газохимического кластера в Усть-Луге является компания специального назначения ООО "РусХимАльянс", созданная на паритетной основе "Газпромом" и "РусГазДобычей".

"РусГазДобыча" на 100% принадлежит ООО "Национальная газовая группа". НГГ была учреждена Артемом Оболенским и Аркадием Ротенбергом в 2016 году, в том же году Оболенский стал единственным участником ООО. Весной этого года 49% долей ООО "НГГ" было записано на два фонда под управлением Газпромбанка .

Оболенскому также принадлежит ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений" (НЗМУ, Приморский край), приступившее в конце 2017 года к реализации проекта строительства газохимического предприятия (планирует ввести в эксплуатацию установку метанола в 2022 году, установки аммиака - в 2024 году). Этот проект станет участником "фабрики проектного финансирования" ВЭБа.

"Проект фабрики проектного финансирования - это строительство крупного промышленного комплекса на Дальнем Востоке, в Находке, который в перспективе должен стать одним из крупнейших производителей метанола в России", - сказал Медведев, открывая заседание набсовета.

"По НЗМУ - мы финансируем этот проект вместе с ВТБ в рамках фабрики проектного финансирования", - сказал Шувалов после набсовета.

"Эти два проекта (кластер в Усть-Луге и НЗМУ - ИФ) внесут большой вклад в выполнение национального проекта по увеличению неэнергетического, несырьевого экспорта. Все решения, касающиеся этих проектов, сегодня приняты. По части проектов мы, наверное, подпишем документы на Восточном экономическом форуме (пройдет на следующей неделе - ИФ), по другим мы будет в графике, который был сегодня утвержден", - сказал Шувалов.