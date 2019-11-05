ВЭБ даст кредит на строительство крупнейшего в России газохимического комплекса

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Балтийский химический комплекс" (дочерняя компания "Русгаздобычи") и ВЭБ подписали кредитное соглашение о финансировании первого этапа проекта по созданию в Ленинградской области крупнейшего в России газохимического комплекса в районе морского порта Усть-Луга. Об этом сообщила госкорпорация.

Предполагается, что комплекс будет производить до 3 млн тонн полиэтилена в год.

Деньги ВЭБа будут потрачены в том числе на подготовку предпроектной документации, авансовые платежи по лицензионным соглашениям и договорам подряда, в том числе за оборудование с длительным циклом изготовления и других расходов, связанных с реализацией проекта, говорится в сообщении. Эти средства будут поступать поэтапно.

Помощь ВЭБа позволит существенно улучшить кредитное и инвестиционное качество проекта, что важно для участия в нем других российских финансовых институтов, а также международных экспортно-кредитных агентств и банков, говорится в сообщении.

"Продукция будущего комплекса имеет экспортный потенциал в страны Европы, Азии, Индии и Китая. Проект масштабный - только на этапе строительства мы привлечем больше 25 тысяч специалистов. Запуск первой очереди планируем на 2023-2024 годы, а на полную мощность выйдем в 2025 году", - рассказал генеральный директор АО "Русгаздобыча" Константин Махов, слова которого приводятся в сообщении.

"Газпром" и "Русгазодобыча" создают в Усть-Луге комплекс по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ. Проект предусматривает строительство мощностей по ежегодной переработке 45 млрд кубометров газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов. Оставшийся после переработки природный газ (около 20 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансировании строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге в конце августа. Глава госкорпорации Игорь Шувалов тогда говорил, что лимит участия ВЭБа в проекте - 111 млрд рублей на одном этапе на один год. Он добавил, что проект финансирует и "Газпром".

"Мы должны подготовить проект к тому, чтобы он был привлекателен для других инвесторов и для других кредиторов. И этот период обозначен в течение целого года нашей предстоящей работы", - пояснил глава ВЭБа.

На прошлой неделе "Русгаздобыча" сообщила о подписании "Балтийским химическим комплексом" лицензионных соглашений с американскими Lummus и Univation в рамках реализации проекта в Усть-Луге.