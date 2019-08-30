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Минэкономразвития предложило дать возможность выкупать долг у кредиторов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило обязать кредиторов физлиц предлагать заемщикам выкупить долг до его передачи третьим лицам, сообщает газета "Коммерсантъ". Соответствующие поправки ведомство внесло в законы о взыскании долгов и "О микрофинансовой деятельности".

Кредиторы должны предоставить заемщику возможность выкупить долг "по цене, равной цене такого договора" или по двукратной цене у покупателя долга в любой момент после его передачи. Если при передаче долга были нарушены права заемщика о выкупе долга, то лишь полцены приобретения долга.

Предложение мотивируется тем, что кредиторы в среднем продают долг за 2,8% от его величины. Выгодоприобретателями становятся третьи лица, в случае их недобросовестности, могут ущемляться права должника.

В ведомстве отказались прокомментировать инициативу.

Минэкономразвития

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