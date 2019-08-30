Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава Минфина Антон Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение законов, порядков или инструкций и чаще использовать механизм предупреждения. Он заявил об этом на совещании с участием предпринимателей в Калининграде.

"Вот первый раз нашел какой-то контрольный орган нарушение действующих порядков, инструкций, законодательства - в случае, если это нарушение устранено, можно ограничиться предупреждением и не взимать никаких штрафов", - сказал чиновник.

Министр отметил, что предлагает это не только налоговой службе, но и другим проверяющим органам. Участникам совещания он предложил сформулировать соответствующее предложение для последующих изменений законодательства.