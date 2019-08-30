Поиск

Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава Минфина Антон Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение законов, порядков или инструкций и чаще использовать механизм предупреждения. Он заявил об этом на совещании с участием предпринимателей в Калининграде.

"Вот первый раз нашел какой-то контрольный орган нарушение действующих порядков, инструкций, законодательства - в случае, если это нарушение устранено, можно ограничиться предупреждением и не взимать никаких штрафов", - сказал чиновник.

Министр отметил, что предлагает это не только налоговой службе, но и другим проверяющим органам. Участникам совещания он предложил сформулировать соответствующее предложение для последующих изменений законодательства.

Антон Силуанов Минфин Калининград

Новости

Новак заявил о готовности к переговорам с ЕС и Украиной по газу в первой половине сентября

Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти

ЦБ предложил передать правительству от РСА полномочия в сфере техосмотра

ЦБ предложил передать правительству от РСА полномочия в сфере техосмотра

Нефть продемонстрировала рекордный рост в последнюю неделю августа

РФ в августе разогнала добычу нефти, выполнив сделку ОПЕК+ лишь на 44%

Троценко купит у ВЭБа долг завода "Аммоний" за $900 млн

РЖД подтвердили планы по застройке привокзальных территорий в Москве

Минэкономразвития предложило дать возможность выкупать долг у кредиторов

ВЭБ одобрил кредит на 111 млрд рублей на мегапроект "Газпрома" на Балтике

ВЭБ одобрил кредит на 111 млрд рублей на мегапроект "Газпрома" на Балтике

Sony продаст все свои акции Olympus самой компании за $760 млн

Sony продаст все свои акции Olympus самой компании за $760 млн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');