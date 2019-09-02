Президент Казахстана потребовал изымать неиспользованные сельхозземли

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил вопрос об изъятии неиспользованных земель сельхозназначения у тех, кто бесплатно получил их в аренду у государства. Он заявил об этом в послании к народу Казахстана.

Президент отметил, что многие из таких арендаторов держат землю впрок, не работая на них. Он сравнил их с "собакой на сене". По мнению Токаева, пришло время изымать такие земли, которые должны принадлежать тем, кто на них работает. Он поручил правительству и парламенту разработать и представить механизмы процедур изъятия этих участков.

Токаев сказал, что без решения этого вопроса невозможно качественное развитие сельского хозяйства. "Сегодня увеличение производства мяса упирается не столько в проблему маточного поголовья, сколько в проблему нехватки у фермеров земли для выращивания кормовых культур", - цитирует его Tengrinews.kz.