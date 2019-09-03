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Highland Gold увеличила полугодовую прибыль в 1,6 раза

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Highland Gold Mining (HGM) в I полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, до $45,7 млн. EBITDA выросла на 21% в годовом измерении, до $86,5 млн, говорится в отчете компании.

Аналитики БКС и "ВТБ Капитала" накануне ждали роста EBITDA Highland Gold лишь до $78-80 млн.

За I полугодие Highland Gold выплатит дивиденды в размере 0,05 фунта на акцию. Общая сумма, по подсчетам, поставляет $22 млн, около 30% операционного денежного потока за полугодие (составил $72,6 млн). Дивполитика предусматривает выплату 20% от этого показателя. В прошлом году за аналогичный период коэффициент выплаты составил 38%, 0,06 фунта на акцию.

Компания также сообщила, что в августе рефинансировала часть своего долгового портфеля за счет новых кредитов на $103 млн, привлеченных в Росбанке, Сбербанке и Альфа-банке. Она воспользовалась снижением ставок, в результате рефинансирования средняя эффективная ставка сократилась с 4,19% до 4,09%. С другой стороны, сроки кредитования выросли в среднем с 18,1 до 36,6 месяца.

На конец июня общий долг Highland Gold составлял $221 млн, с начала года он сократился на 11%. Чистый долг подрос на 3%, до $217 млн, его отношение к EBITDA снизилось с 1,38х до 1,29х.

Highland Gold - компания, зарегистрированная в Великобритании и добывающая золото в России. Основные проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии. Роман Абрамович, Евгений Швидлер и дружественные им структуры в совокупности контролируют около 44% золотодобытчика.

Highland Gold Роман Абрамович Великобритания Хабаровский край Забайкалье Евгений Швидлер

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