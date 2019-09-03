Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом сохранили восходящий импульс бумаги "Сургутнефтегаза" после ралли накануне.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2771,53 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1307,11 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 66,84 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции "РусАла" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,8% "префы"), ВТБ (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Россетей" (+0,2% и +0,3% "префы").

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" накануне взлетели на 12,3% (до 30,825 рубля - максимума с конца мая 2017 г.), "префы" - на 4,8% (до 33,8 рубля). Рост бумаг начался в минувшую пятницу на фоне известий, что "Сургутнефтегаз" создал дочернюю структуру - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей.

Просели бумаги "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%).

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда, во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, китайский Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8% к уровню пятницы).

Трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

По данным Bloomberg, Вашингтон и Пекин пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

С 1 сентября в США вступили в силу новые пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $110 млрд в год, а также ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

Нефть утром во вторник стабилизировалась после снижения, Brent находится на $0,35 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 2 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,61 за баррель (-0,1% и -1% накануне), октябрьская цена WTI - $54,83 за баррель (-0,5%).

Опрос Bloomberg показал, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в августе впервые в этом году. Объем добычи, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, вырос на 0,7% по сравнению с июлем.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, желание зафиксировать прибыль по акциям будет нарастать.

Накануне индекс МосБиржи в отсутствие игроков из США пробил сопротивление 2760 пунктов, теперь рынку вроде бы открыта дорога на исторические максимумы, но остается под вопросом, хватит ли сил для продолжения подъема. Взлет акций "Сургутнефтегаза" стал следствием новостей, что компания создала "дочку", одним из видов деятельности которой указано вложения в ценные бумаги. По рынку поползли предположения, что на инвестиции "Сургутнефтегаз" может направить часть валютной "кубышки". В том числе не исключено, что компания может выкупить свои акции, частично или полностью, и погасить их, чтобы не делиться с миноритарными акционерами дивидендами.

Не исключено также, что за счет накопленного резерва будут покупаться и акции других компаний. Никаких подробностей или разъяснений намерений от самого "Сургутнефтегаза" по этому вопросу нет. Поэтому рост на слухах и предположениях нельзя назвать уверенным, хотя объективно компания должна стоить как минимум в два раза дороже, чем сейчас.

Среди внутренних факторов можно назвать ожидания снижения ставки Банка России в пятницу, но это уже практически полностью заложено в цену рубля. Поэтому курс российской валюты в ближайшие дни будет определяться исключительно ситуацией на внешнем валютном рынке. Во вторник не исключено тестирование долларом отметки 67 руб., пробитие которой откроет дорогу в район 69 руб., считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, настроения на глобальных рынках по-прежнему определяют ожидания возобновления переговоров между США и Китаем, однако продвижения в этом вопросе пока не последовало. По данным Bloomberg, представителям двух стран никак не удается согласовать сроки, когда должна состояться двухсторонняя встреча (изначально ожидалось, что это произойдет в начале сентября). Сохраняется высокая степень недоверия, что тормозит переговорный процесс.

Помимо торгового противостояния сантимент на рынках определяет макроэкономическая статистика. Опубликованные накануне окончательные PMI в промышленности Еврозоны за август не преподнесли сюрпризов. Показатели находятся ниже отметки 50 пунктов (кроме Франции), что говорит о сохранении негативного взгляда на перспективы европейской экономики. PMI России составил 49,1 пункта после 49,3 пункта в июле. Таким образом, снижение продолжается на протяжении четырех месяцев и может свидетельствовать о стагнации в экономике.

На рыночный сантимент, вероятно, будет также влиять неясная ситуация с Brexit. Часть парламентариев планируют отложить выход из ЕС с 31 октября на nhb месяца. Сам же премьер-министр Борис Джонсон настаивает на выходе "со сделкой" или "без", но в установленные строки. Если большинство выскажется против его инициативы (голосование по этому вопросу состоится во вторник вечером), то это грозит роспуском парламента и новыми внеочередными выборами (могут пройти 14 октября).

На рынке акций РФ во вторник стоит ожидать "проторговку" индексом МосБиржи диапазона 2760-2800 пунктов. Сопротивлением к движению к историческим максимумам выступает уровень 2780 пунктов. Среди blue chips вероятно сохранение позитивной динамики в акциях "Норникеля" , полагает Антонов.