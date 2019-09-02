Джонсон собрался провести выборы 14 октября, если депутаты не поддержат его план по Brexit

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен организовать 14 октября досрочные выборы в парламент в том случае, если депутаты не станут поддерживать его политику по поводу Brexit, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя британского правительства.

По словам источника, Джонсон обратится с соответствующим призывом к депутатам, если премьер потерпит неудачу на запланированном на завтра голосовании: во вторник межпартийная группа политиков планирует представить на рассмотрение законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

В то же время, по данным собеседника телеканала, на внеочередном заседании британского кабинета министров в понедельник министры были настроены по поводу досрочных выборов скептически.

Также на заседании упоминалась угроза со стороны тех членов Консервативной партии, которые не поддерживают политику Джонсона в отношении Brexit.

Ранее британский премьер заявил, что не стремится организовывать внеочередные выборы в парламент.

BBC News отмечала, что для проведения досрочных выборов (по графику выборы не предусмотрены до 2022 года) Джонсону нужно получить поддержку двух третей из 650 членов Палаты общин.

При этом между роспуском парламента и выборами должно пройти 25 дней. Таким образом, как считает BBC News, если парламент на этой неделе проголосует за новые выборы и будет распущен 12 сентября, то с учетом традиции проводить выборы по четвергам они могут состояться в лучшем случае 10 октября.

Сейчас британский парламент находится на каникулах, с которых он полноценно вернется, когда до запланированного выхода страны из ЕС будет оставаться всего 2,5 недели.

Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Евросоюзом.