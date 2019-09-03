Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали более чем на 20%

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рост обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в ходе торгов на Московской бирж во вторник превысил 20% (бумаги подорожали до 37,19 рубля за штуку), привилегированных акций - 10% (до 37,345 рубля за штуку). При этом обыкновенные акции достигли максимумов с середины апреля 2016 года, а "префы" - максимума с 17 июля текущего года, когда произошло их заметное падение на дивидендной отсечке.

Акции компании активно растут третий день подряд на фоне известий, что "Сургутнефтегаз" создал дочернюю структуру - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей.

По оценкам экспертов "Интерфакс-ЦЭА, интерес инвесторов к бумагам "Сургутнефтегаза" может быть вызван ожиданиями, что компания могла принять решение инвестировать в рынок акций часть своей накопленной финансовой "подушки". Величина накопленной денежной позиции "Сургутнефтегаза" по итогам первого полугодия 2019 года составляла порядка 3 трлн рублей, при этом текущая рыночная капитализация компании достигла 1,62 трлн рублей.