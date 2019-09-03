"КамАЗ" понизил прогноз своих продаж в РФ в 2019 году до 30 тыс. машин

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "КамАЗ" понизило прогноз собственных продаж в РФ в 2019 году максимум до 30 тысяч машин. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.

"В общей сложности мы оцениваем продажи "КамАЗа" в России минимум в 28,5 тысяч - максимум в 30 тысяч единиц, 5 тысяч мы рассчитываем продать на экспортных рынках", - сказал Когогин на пресс-конференции в рамках выставки Comtrans-2019 во вторник.

Согласно ранее утвержденному бизнес-плану "КамАЗа" на 2019 год, планировалось продать всего 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке и 5 тыс. - за рубежом. При этом в июне Когогин заявлял, что "КамАЗ" может скорректировать прогноз продаж по итогам полугодия.

В целом российский рынок тяжелых грузовиков в этом году "КамАЗ" оценивает в объеме до 58 тыс. машин, что ниже, чем в прошлом году, "но лучше пессимистичного сценария" компании, отметил Когогин.

Он также отметил, что в компании не ожидают "сверххорошего" финансового результата в 2019 году из-за низкого рынка, большой инвестиционной нагрузки и долгов по лизингу автобусов, которые накопила администрация Набережных Челнов.

"Финансовый результат сверххороший мы ждать не можем. С нашей точки зрения, повлияли три фактора: первый - это состояние рынка, второй - наша инвестиционная нагрузка, мы работаем не только за счет прибыли, но и за заемные средства, кредитная нагрузка достаточно большая", - сказал Когогин.

"Третий фактор, который родился в нашем базовом городе Набережные Челны. К сожалению, мы увидели неспособность нашей администрации заниматься пассажирскими перевозками. Несколько лет назад мы подарили свое транспортное предприятие городу - передали им в лизинг 190 автобусов на газовом топливе. Сегодня долги города по лизинговым платежам и сервисному обслуживанию превышают 700 млн руб.", - заявил глава "КАМАЗа".

"Город до сих пор не может организовать перевозки так, чтобы каждый автобус приносил хоть какой-то денежный поток. Это довольно существенный пробел в нашей финансовой дисциплине. Мы ведем переговоры с республикой и городом, чтобы они решили эту проблему. Закончится, скорее всего, тем, что мы будем вынуждены изъять автобусы и продать их другим клиентам", - добавил Когогин.

Вместе с тем он отметил, что компания рассчитывает на положительное влияние на финрезультаты сезонного повышенного спроса в четвертом квартале.

"Кроме того, на второе полугодие у нас ложится основной пул контрактов по экспорту: мы подписали крупные контракты в Туркмении (в этом году задача поставить туда почти 900 автомобилей), идет активно работа по рынку Узбекистана (контракты на более 1 тыс. единиц), традиционно рассчитываем на рынок Казахстана. Подписаны контракты на Вьетнам, сейчас приступаем к отгрузке", - сообщил Когогин.

Ранее "КАМАЗ" рассчитывал получить в 2019 году чистую прибыль в размере 500 млн руб., выручку - 197 млрд руб.