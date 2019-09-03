VEON рассказал о новой дивидендной политике и стратегии с фокусом на ноу-хау

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON представил акционерам во вторник новую стратегию развития и конкретизировал дивидендную политику, обещая с 2020 года платить акционерам не менее 50% от свободного денежного потока.

Также VEON повысил прогноз по динамике EBITDA. Если ранее компания ожидала прироста показателя "от нижнего до среднего уровня однозначных цифр" (low to mid-single digit, то есть от 1-3% до 4-6%), то теперь - "как минимум средний уровень однозначных цифр" (то есть минимум 4-6%). "VEON показывает хорошие результаты относительно целевых показателей на текущий год", - сказала CEO холдинга Урсула Бернс.

Стратегия

Обновленная стратегия VEON включает три вектора: "связь", "новые сервисы" и "будущие активы". Как сообщил в ходе Capital markets day вице-президент компании по стратегии Алекс Казбеги, стратегия похожа на пирамиду, у основания которой лежит фундаментальный бизнес компании - обеспечение и развитие связи, в середине - цифровая трансформация бизнеса. Верхушкой пирамиды станет приобретение активов и развитие "ноу-хау", при этом именно это направление станет двигателем роста рентабельности компании в долгосрочной перспективе.

Первым шагом в реализации стратегии "будущих активов" станет увеличение инвестиций в цифровые финансовые сервисы в Пакистане (первый актив недавно созданного дивизиона VEON Ventures). Топ-менеджмент не раскрыл детали дальнейших планов развития этого направления, отметив лишь, что вложения в него могут составить как десятки, так и сотни миллионов долларов.

Урсула Бернс также сказала, что у компании есть успешный опыт создания собственных активов (цифровые финансовые активы Пакистана и российское "Билайн-ТВ"), поэтому вопрос об инвестициях вне холдинга необходимо тщательно прорабатывать.

VEON работает в 10 странах (Россия, Украина, Пакистан, Алжир, Бангладеш, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Армения и Грузия) и делит свои активы на 3 кластера. Российский "Вымпелком" - "краеугольный камень" всего VEON, ко второму направлению относятся Украина, Пакистан, Узбекистан и Казахстан. В третьем кластере - остальные страны, которые VEON относит к развивающимся рынкам.

Дивиденды

Компания также представила дивидендную политику, которая начнет действовать со следующего года. Если ранее VEON придерживался лишь формулировки "стабильные и прогрессирующие дивиденды, базирующиеся на динамике свободного денежного потока", то теперь компания уточнила: на дивиденды будет направляться не менее 50% от FCF (Free Cash Flow, свободный денежный поток) после вычета расходов на оплату лицензий.

По итогам 2019 года компания прогнозирует FCF на уровне $1 млрд. FCF по итогам I полугодия 2019 года составил $795 млн (или $630 млн без учета МСФО-16), но даже с учетом хороших результатов первой половины года VEON не стал повышать прогноз показателя, ожидая более сложную вторую половину года.

В 2018 году VEON выплатил $0,29 на акцию. Промежуточные дивиденды компании за 2019 год составили $0,13 на акцию. Как отметил Казбеги, итоговые дивиденды за текущий год будут объявлены в феврале, когда компания будет подводить итоги 2020 года, они будут высчитываться из текущей политики.

При этом аналитики Xtellus полагают, что новая дивидендная политика наряду с планами компании инвестировать в обновленную стратегию может негативно сказаться на доходах инвесторов. Аналитики в ходе конференции высказывали опасения, что дивиденды по итогам 2020 года могут оказаться ниже предыдущих периодов.

Пакистан

Также VEON объявил, что может реализовать пут-опцион на выкуп миноритарной доли в пакистанском операторе Warid. "Мы должны принять решение (по опциону) в следующем году", - сказал вице-президент по стратегии.

Согласно годовому отчету VEON за 2018 год, холдинг имеет право реализовать опцион начиная с 1 июля 2020 года у Pakistan Mobile Communications Limited (Mobilink) "по справедливой рыночной цене".

Как сообщалось, в конце 2015 года пакистанский оператор Mobilink (сейчас - Jazz), контролируемый VEON, договорился о покупке 100% акций компании-конкурента Warid. Владельцы Warid - акционеры Dhabi Group - получили 15% Mobilink. Тогда сообщалось, что через 4 года после закрытия сделки вступят в силу пут-опцион акционеров Dhabi Group на продажу своих акций Vimpelcom (прежнее название VEON) и колл-опцион последнего.

Пакистан вместе с Украиной, Казахстаном и Узбекистаном определены холдингом как кластер "двигатели роста". Сейчас пакистанский актив входит в контур GTH, дочерней структуры VEON, но будет интегрирован в сам VEON для упрощения корпоративной структуры.

Пакистанский бизнес обеспечивает для VEON существенный прирост выручки: органически доходы от бизнеса выросли в I полугодии 2019 года на 22% год к году, EBITDA органически приросла на 24,2%. Дальнейшему росту оператора способствует достаточно низкое проникновение смартфонов в стране (около 37% по данным VEON), а также продолжающееся инвестирование в сеть - как расширение, так и апгрейд текущей.