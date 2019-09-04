Бизнесмены смогут напрямую обратиться к генпрокурору на ВЭФ-2019

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России впервые открыла собственную интерактивную площадку на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.

"Те, кто бывали на форуме предыдущие годы, знают, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка неоднократно участвовал в общеделовой программе экономического форума в качестве спикера на профильных площадках. Но в этот раз мы решили сделать по-другому и представить свой стенд", - сообщил на открытии стенда официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

После прошлого Экономического форума Генпрокуратура запустила новый формат коммуникации с обществом, и с представителями бизнес-сообщества - интерактивный видео- сервис "Эфир". Он также будет работать в течение всего ВЭФ.

"После запуска проекта "Эфир" мы удивились, насколько востребованным он себя показал. В ходе работы стало понятно, что такой канал связи, как с обычными гражданами, так и с представителями профессионального сообщества нужен. К нам постоянно приходят вопросы в рамках интерактивного чата, мы проводим свои правовые консультации", - отметил Куренной.

По его словам, стенд также является моделью взаимодействия профильных управлений Генпрокуратуры и прокуратур в субъектах, с обществом и профессиональным сообществом в миниатюре. Тематические сессии будут проходить в специальной комнате, куда будет иметь доступ любой желающий. Параллельно вещание будет вестись на видеостене.

"4 сентября запланировано проведение шести больших тематических сессий. Магистральным событием 5 сентября станет личный прием предпринимателей, который проведет Генпрокурора РФ Юрий Чайка", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Он уточнил, что на личном приеме работа с бизнесом не закончится.

"Здесь в течение всех трех дней форума представители управлений Генпрокуратуры будут принимать обращения от бизнесменов по любым поводам", - отметил Куренной.

Весь третий день работы стенда будет посвящен тематике антикоррупционной работы.