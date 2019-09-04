"НОВАТЭК" и H-Energy создадут совместное предприятие по продаже СПГ в Индии и Бангладеш

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" и индийская H-Energy подписали меморандум о поставках сжиженного природного газа в эту страну, говорится в сообщении российской компании.

Документ предусматривает сотрудничество в области поставок СПГ в Индию на долгосрочной основе, совместного инвестирования в будущие СПГ-терминалы H-Energy и СПГ-проекты "НОВАТЭКа", а также создание совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа из портфеля "НОВАТЭКа" конечным потребителям в Индии, Бангладеш и на других рынках.

"Индия представляет собой один из крупнейших и быстрорастущих рынков СПГ, и в будущем она станет одним из основных источников роста мирового спроса на природный газ. Подписанный меморандум является важным шагом к выходу на рынок конечных потребителей в Индии, что имеет большой интерес для "НОВАТЭКа" с учетом наших стратегических планов по реализации новых СПГ-проектов и значительному наращиванию объемов производства СПГ", - цитируются в сообщении слова председателя правления "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона.