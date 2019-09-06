Президент Казахстана объявил о перераспределении доходов в пользу справедливости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал сделать распределение доходов в государстве более справедливым, но не порождать при этом иждивенчество среди населения. Он заявил об этом на первом заседании Национального совета общественного доверия при президенте.

Социальная политика государства пройдет через перезагрузку, пообещал он. "Национальная экономика должна быть ориентирована на реальное благосостояние всех наших граждан. Другими словами - государство для граждан. Оно должно быть эффективным в том смысле, что распределение доходов государства должно стать более справедливым", - считает Токаев. .

"Однако мы не допустим иждивенчества. К сожалению, такая болезнь отрицательно влияет на менталитет. Мы всем обществом должны воспитывать трудолюбие в обществе. Необходимо финансово стимулировать граждан за плодотворную работу, это задача государства", - добавил глава государства.

В недавно созданный Национальный совет общественного доверия вошли представители казахстанской оппозиции, общественные деятели, юристы.