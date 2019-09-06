Владелец "Ташира" и основатель Comedy Club учредили Ассоциацию армянских предпринимателей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Группа бизнесменов армянского происхождения во главе с владельцем "Ташира" Самвелом Карапетяном учредила общественную организацию "Ассоциация армянских предпринимателей", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Ассоциация зарегистрирована на этой неделе в Москве, Карапетян является ее президентом.

Среди учредителей ассоциации помимо Карапетяна - президент подконтрольного ему Фора-банка Гайк Игнатян, основатель Comedy Club Артур Джанибекян, первый вице-президент "Ташира" Варужан Артенян, совладелец импортера вина "Лудинг" Армен Шахазизян и другие.