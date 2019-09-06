Поиск

Владелец "Ташира" и основатель Comedy Club учредили Ассоциацию армянских предпринимателей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Группа бизнесменов армянского происхождения во главе с владельцем "Ташира" Самвелом Карапетяном учредила общественную организацию "Ассоциация армянских предпринимателей", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Ассоциация зарегистрирована на этой неделе в Москве, Карапетян является ее президентом.

Среди учредителей ассоциации помимо Карапетяна - президент подконтрольного ему Фора-банка Гайк Игнатян, основатель Comedy Club Артур Джанибекян, первый вице-президент "Ташира" Варужан Артенян, совладелец импортера вина "Лудинг" Армен Шахазизян и другие.

Самвел Карапетян Россия Армения Артур Джанибекян

Новости

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова
Восточный экономический форум - 2019

Акимов предложил учитывать мнение "Аэрофлота" о приватизации "Победы"

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рубль вечером умеренно растет к доллару и евро благодаря сигналам с внешних рынков

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

ЦБ назвал утечку данных из банков "каплей в море" на фоне телефонных мошенников

ЦБ назвал утечку данных из банков "каплей в море" на фоне телефонных мошенников

Долю теневого рынка алкоголя в РФ оценили в 30-40%

Восточный экономический форум - 2019

Дерипаска заявил об отсутствии независимой банковской системы в России

Дерипаска заявил об отсутствии независимой банковской системы в России

"Вкусвилл" решил выйти на европейский рынок

Дело Baring Vostok

Baring Vostok не смог оспорить лишение контроля над банком "Восточный"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');