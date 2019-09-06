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"Сила Сибири" полгода будет работать в режиме пуско-наладки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Газопровод "Сила Сибири" полгода будет работать в режиме пуско-наладки, в течение этого времени невозможно поставлять гарантированные ежесуточные объемы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству.

"Мы будем действовать в рамках действующего договора купли-продажи, с 1 декабря действительно в строгом соответствии с договором купли-продажи газа по этому маршруту начнутся поставки газа. Но первые 6 месяцев, как прописано в договоре купли-продажи, в режиме пуско-наладки оборудования", - сказал он.

"Поднимаются, конечно, вопросы, чтобы это были гарантированные объемы, ежесуточные объёмы поставляемого газа. Но это невозможно и не требуется в соответствии с договором и невозможно объективно по технологическим причинам, потому что ничего гарантировать в режиме пуско-наладки невозможно", - добавил Козак.

Как сообщалось, "Газпром" планирует начать поставки газа в Китай по "восточному маршруту" с 1 декабря 2019 года, раньше намеченного срока. Ранее планировалось, что поставки начнутся с 20 декабря 2019 г. Начало заполнения "Силы Сибири" природным газом было предварительно запланировано на 1 сентября.

Сила Сибири Газпром

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