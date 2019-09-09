Путин поручил изучить вопрос поставок газа в Китай через Монголию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллеров в понедельник, 9 сентября, поручил ему изучить возможность поставок российского газа в Китай через Монголию по так называемому западному маршруту.

По словам Путина, которого цитирует пресс-служба Кремля, необходимо проверить запасы газа в Иркутской области, Красноярском крае и на Ямале с тем, чтобы сформировать необходимые объемы для поставок газа по западному маршруту.

"Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются. Прошу вас этот вопрос изучить и мне доложить", - сказал Путин Миллеру.

Глава "Газпрома" на встрече с президентом также напомнил о запуске газопровода "Сила Сибири" с 1 декабря и старте поставок газа в Китай с этой даты. "Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире, самому крупному импортеру. За 30 лет будет поставлен один триллион кубометров газа на китайский рынок", - отметил Миллер.

Он также назвал китайский рынок газа "самым динамичным, самым быстрорастущим в мире".

Как сообщалось, "Газпром" планирует начать поставки газа в Китай по "восточному маршруту" с 1 декабря 2019 года, раньше намеченного срока. Ранее планировалось, что поставки начнутся с 20 декабря 2019 г. Начало заполнения "Силы Сибири" природным газом было предварительно запланировано на 1 сентября.

В июне 2018 года Путин поддержал идею монгольской стороны, предложившей свою территорию для строительства нефте- и газопроводов из России в Китай. Монголия ранее неоднократно предлагала свою территорию для транзита российского газа в Китай, указывая на безопасность, краткость пути и степные условия.