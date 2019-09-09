Правительство потребовало уточнить расчеты к реформе системы страхования вкладов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство готово поддержать законопроект о включении в систему страхования вкладов (ССВ) ряда юридических лиц и о повышении предельного уровня возмещения вкладов для физлиц в ряде случаев с 1,4 млн рублей до 10 млн рублей, но депутаты должны предоставить более детальные расчеты, сообщил "Интерфаксу" источник в профильном министерстве.

Эти поправки 18 июля в Госдуму внесли несколько депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

По словам собеседника агентства, они предложили изменения в регулировании ССВ, которые могут повысить уровень защиты прав вкладчиков. Правительство в целом может это поддержать. Но в материалах к законопроекту нет оценки дополнительной финансовой нагрузки на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

"Материалы к законопроекту требуют доработки в части оценки влияния предлагаемых изменений на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов для осуществления возможных страховых выплат при наступлении страхового случая и, как следствие, необходимости увеличения размера ставки страховых взносов, применяемой банками - участниками системы страхования вкладов", - говорится в проекте заключения правительства.

В середине августа Минэкономразвития направило в Минфин письмо о том, что не поддерживает расширение участников ССВ, так как это увеличит нагрузку на банки и население. Министерство также потребовало дополнительное обоснование для повышения предельного уровня возмещения по вкладам для физических лиц до 10 млн рублей.

В законопроекте депутаты предложили включить перечень юридических лиц, средства которых могут подпасть под возмещение, помимо малых предприятий, садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов, религиозные организации, некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг. Предельная сумма возмещения, согласно законопроекту, составит 1,4 млн рублей.

Законопроект устанавливает повышенный порог возмещения в сумме не более 10 млн рублей для физических лиц в случае продажи ими жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения; получения наследства; возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получения социальных выплат и пособий; исполнения решения суда; получение грантов в форме субсидий. В законопроекте оговаривается, что право на получение страхового возмещения в повышенном размере действует в течение трех месяцев с момента размещения средств на банковском счете.

Сейчас в банках - участниках системы страхования вкладов страхуются средства физлиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (не более 10 млн рублей).

В начале июля ЦБ на своем сайте опубликовал консультативный доклад, посвященный реформе системы страхования вкладов. Внесенный депутатский законопроект полностью повторяет выводы ЦБ в части перечня юридических лиц, на которые необходимо распространить систему страхования. В случае принятия законопроект вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.