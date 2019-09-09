Нидерланды прекратят добычу газа на Groningen досрочно

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Объемы добычи газа на нидерландском месторождении Groningen будут снижаться ускоренными темпами. В связи с этим правительство будет стремиться полностью завершить добычу раньше 2030 года, вопреки прежним планам, заявил министр экономики и климатической политики Эрик Вибес.

По оценкам Interfax Global Gas Analytics, добыча на Groningen в текущем газовом году, который завершится в сентябре, составит около 18 млрд кубометров по сравнению с 20,1 млрд кубометров в 2017/2018 году. Поставки с месторождения в прошлом году были ниже официального лимита в 21,6 млрд кубометров и, вероятно, будут ниже установленного на текущий год порога в 19,4 млрд кубометров.

Добыча на Groningen упала примерно на 13% в годовом выражении с начала текущего года, что негативно сказалось на объемах производства газа в целом в Нидерландах.

В первом полугодии добыча в стране сократилась до примерно 18,7 млрд кубометров по сравнению с 20,3 млрд кубометров за аналогичный период 2018 года. По итогам всего прошлого года производство составляло 38,6 млрд кубометров, что на 12% ниже показателя за 2017 год (43,9 млрд кубометров). На 2019 год прогнозируется добыча почти в 35 млрд кубометров.

В результате Нидерланды - крупнейший производитель природного газа в Европейском союзе и основной центр торговли и транспортировки газа в Европе - в 2018 году впервые стали нетто-импортером этого сырья.