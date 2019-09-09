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ООН сообщила об росте международного туризма на 4% за полугодие

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2019 года число международных туристических поездок в мире выросло на 4% до 671 миллиона, сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). Это на 30 млн больше, чем за такой же период 2018 года.

Прирост обеспечил турпоток в страны Ближнего Востока (на 8% больше) и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (на 6%), прежде всего в Китай.

Турпоток в Европу вырос на 4%, показав пик на Пасху, в Африку - на 3%, в обе Америки - на 2%.

Организация прогнозирует, что за весь 2019 год международный туризм подрастет на 3-4%, но на отрасли может сказаться продолжающаяся нестабильность вокруг Brexit, торговые споры и растущая геополитическая напряженность.

ООН Европа Ближний Восток АТР Африка Америка

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