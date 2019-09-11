Дума приняла в первом чтении поправки о льготах для "Роснефти" и "Газпром нефти"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о налоговых льготах для "Роснефти" и "Газпром нефти", которые за счет этого смогут экономить от 1,5 млрд до 2 млрд рублей в месяц.

Речь идет о праве компаний с 1 мая 2019 года в рамках режима налога на дополнительный доход (НДД) не платить экспортную пошлину на нефть по восьми месторождениям. Правительство внесло эти поправки в Думу в начале июля 2019 года.

Законопроект уточняет порядок применения НДД в нефтяной отрасли.

Этот налог ввели с 1 января 2019 года. В частности, он предусматривает освобождение от экспортных пошлин нефти, добытой на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки.

Действующее законодательство дает право на эту льготу только организациям-пользователям недр. В правительстве предложили распространить льготу по уплате вывозной таможенной пошлины, предоставляемую в рамках применения НДД, не только на организацию - пользователя недр, но также и на "иных лиц", которые вывозят нефть. При этом у компании должно быть письменное подтверждение в отношении нефти, добытой на месторождениях, которые являются участниками НДД.

"Ряд компаний приняли решение о переходе на НДД по новым проектам в Восточной Сибири, исходя из понимания, что право на льготу предоставляется в отношении товара - нефти, а не конкретного субъекта, ее экспортирующего", - говорится в заключении думского комитета по энергетике. По данным депутатов, в марте 2019 года Федеральная таможенная служба на основании разъяснений Минфина предложила иное толкование закона о таможенном тарифе, в соответствии с которым на момент экспорта нефть должна принадлежать только недропользователю. Экспортеры, не являющиеся плательщиками НДД, не вправе применять льготу. Данное толкование было направленно "на пресечение возможных, но не выявленных злоупотреблений".

В финансово-экономическом обосновании к принятому в первом чтении законопроекту приводятся его бенефициары. "В результате невозможности применения льготы по уплате вывозной таможенной пошлины в отношении нефти, добываемой на Тазовском, Куюмбинском, Игнялинском, Новопортовском, Лодочном, Северо-Комсомольском, Юрубчено-Тохомском, Тагульском нефтегазоконденсатных месторождениях, сумма уплаченной вывозной таможенной пошлины за период с 1 января по 30 апреля 2019 года составила 6,32 млрд рублей, или 1,6 млрд рублей в месяц", - говорится в документе. Первые четыре из перечисленных месторождений разрабатываются "Газпром нефтью", последние - "Роснефтью". "Таким образом, суммы вывозных таможенных пошлин, уплаченные в отношении указанной нефти после 1 мая 2019 года и до даты вступления в силу закона, которые будут подлежать возврату, составят порядка 1,5-2 млрд рублей в месяц в зависимости от даты вступления в силу закона", - уточняется в документе.