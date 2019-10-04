Матвиенко пожаловалась на отсутствие реальной отдачи от льгот для нефтяных компаний

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Льготы для нефтяных компаний за последние пять лет выросли вдвое, а реальной отдачи нет - ни сопоставимого прироста инвестиций, ни снижения зависимости отрасли от импортного оборудования, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается налоговых льгот, то они должны применяться только тогда, когда они дадут реальную отдачу. Льготы - это инвестиции со стороны государства, а не преференции для избранных, что часто происходит на практике", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах бюджета на ближайшие три года.

С другой стороны, сказала спикер верхней палаты, не всегда потенциальные налоговые стимулы используются на практике - например, инвестиционный налоговый вычет.

"Министерство финансов на практике блокирует эту возможность для небогатых регионов, и инвестиции перетекают к более успешным соседям. А что же делать дотационным регионам? Нужно подумать, как сделать этот полезный стимулирующий механизм более универсальным и доступным для всех субъектов Федерации", - заявила Матвиенко.

В сентябре депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о налоговых льготах для "Роснефти" и "Газпром нефти", которые за счет этого смогут экономить от 1,5 млрд до 2 млрд рублей в месяц.

Речь идет о праве компаний в рамках режима налога на дополнительный доход (НДД) не платить экспортную пошлину на нефть по восьми месторождениям. Правительство внесло эти поправки в Думу в начале июля 2019 года. Законопроект уточняет порядок применения НДД в нефтяной отрасли.