Крупнейший производитель пива в мире вернулся к идее IPO на бирже Гонконга

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) вернулась к идее проведения первичного размещения акций своего азиатского бизнеса Budweiser Brewing Company APAC Ltd. на Гонконгской фондовой бирже.

В июле 2019 года компания, ссылаясь на рыночные условия, отменила подготовку к IPO, которое оценивалось примерно в $10 млрд и могло стать одним из крупнейших в Гонконге за всю историю.

В проспекте размещения, опубликованном в четверг, не уточняется количество выставляемых на продажу акций или временные рамки IPO. Организаторами выступают J.P.Morgan и Morgan Stanley. При этом Budweiser заявила, что нет гарантии того, что размещение состоится.

IPO в июле было отменено из-за "ряда факторов, включая ситуацию на рынке". Отчасти, по данным СМИ, этому поспособствовал низкий спрос на акции со стороны крупных американских инвесторов, нацеленных на долгосрочные инвестиции.

После этого AB InBev стала искать возможности для продажи активов. В частности, компания достигла соглашения о продаже австралийского подразделения Carlton & United Breweries японскому концерну Asahi Group Holdings за 16 млрд австралийских долларов (примерно $11 млрд).

Budweiser APAC является крупнейшим производителем пива в Китае, Австралии и Южной Корее. Компания производит и продает более 50 брендов пива, в том числе Budweiser, Stella Artois, Corona и Hoegaarden.

Котировки акций AB InBev повышаются на 1,8% на торгах в Брюсселе в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на 50%, превысив 167 млрд евро.