Рынок акций РФ открылся снижением индексов в пределах 0,1%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным снижением индексов из-за упавшей накануне вечером нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана, в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2813,93 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1354,35 пункта (-0,02%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже разнополярная в пределах 1%.

Доллар подешевел до 65,33 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели на старте торгов рублевые акции АФК "Система" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%).

Подросли акции "Мечела" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "РусАла" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Россетей" (+0,4%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%).

Зарубежные рынки

В США индексы накануне выросли, Dow Jones завершил "в плюсе" шестой день подряд, чего не происходило с 10 июня. Кроме того, он впервые с июля превысил отметку 27000 пунктов, а S&P 500 поднялся выше уровня в 3000 пунктов впервые за шесть недель, сообщает MarketWatch.

Правительство Китая опубликовало список из 16 американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В него вошли, в частности, лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза. Изменения вступят в силу с 17 сентября 2019 года.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября. Ранее Трамп объявил, что c в октябре намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%. Он заявил об этом после того, как Пекин официально информировал о повышении ввозных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд.

Нефть утром в четверг корректируется вверх после обвала накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,06 за баррель (+0,4% и -2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $56,06 за баррель (+0,6% и -2,9% в среду).

Рынок ждет итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет в четверг в Абу-Даби.