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Российский рынок акций начал торги снижением индексов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал торги в пятницу снижением индексов. Индекс Московской биржи за минуту торгов опустился на 0,27% - до 2792,49 пункта. Индекс РТС снизился на 0,05% и по состоянию на 10:01 по Москве составил 1360,34 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличиваются в ходе торгов в пятницу на признаках снижения напряженности в американо-китайском торговом конфликте.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в плюсе торги в четверг, 12 сентября, на итогах сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг благодаря сигналам ослабления напряженности в отношениях США и Китая, а также смягчению денежно-кредитной политики ЕЦБ. Сегодня американские фьючерсы умеренно растут.

Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу.

Московская биржа ЕЦБ

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