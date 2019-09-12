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"Газпром" и Минэнерго ответят на решение суда ЕС по OPAL после экспертизы юристов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Юристы "Газпрома" и Минэнерго России в настоящее время анализируют решение суда относительно доступа "Газпрома" к мощностям газопровода OPAL, свой комментарий российская сторона будет готова дать после завершения этого разбора, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Как сообщалось, Европейская комиссия в 2009 году согласилась исключить OPAL из-под регулирования нормами ЕС, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены. В 2016 году ЕК согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. Решение ЕК обжаловали польская PGNiG и правительство республики. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

"Мне известно о таком решении, но сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне и юристов компании, и юристов министерства энергетики, поэтому мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут даны соответствующие заключения. Думаю, что мы дадим более подробную информацию после того, как мы получим юридическое заключение", - сказал он.

"Но я напомню, что это решение (о разморозке мощностей OPAL - ИФ) было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией "Газпром", и это решение было юридически выверенное и согласованное с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам, конечно, также необходимо понимать и оценку этого решения (суда - ИФ) юридическими службами самой Еврокомиссии", - подчеркнул российский министр.

Новак согласился, что это решение повлияет на трехсторонние консультации РФ, ЕК и Украины по газу, которые назначены на 19 сентября: "Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа".

Относительно влияния решения суда на цены, Новак заметил: "Посмотрим, как будет рынок реагировать, и какова будет ситуация, и каковы будут предприняты юридические действия".

Минэнерго РФ OPAL Александр Новак

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