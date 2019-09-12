Рынок акций РФ просел ниже 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг просел ниже рубежа 2800 пунктов по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля на фоне снижения ставки ЕЦБ и падения нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана; лучше рынка выглядели бумаги энергетиков во главе с "МОЭСК" и выросшие без новостей акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2799,99 пункта (-0,6%), индекс РТС вырос до 1361,05 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 4,5%.

Доллар упал до 64,8 рубля (-0,71 рубля).

Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%), "Мобильных телесистем" (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1%), "Роснефти" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%).

Выросли акции "МОЭСК" (+13,2%, до 0,9165 рубля - максимум с августа 2017 г.), "Интер РАО" (+4,5%), "Россетей" (+2,2% и +1,6% "префы"), "АЛРОСА" (+1,4%), "Магнита" (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,8%).

Акции "МОЭСК" подскочили на корпоративных новостях о дивидендах и прогнозах по прибыли. На пресс-конференции в "Интерфаксе" гендиректор компании Петр Синютин сообщил, что компания впервые может выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года. По его словам, соответствующее решение во вторник одобрил комитет по стратегии компании. По оценке первого замгендиректора компании Владимира Мясникова, чистая прибыль ПАО "МОЭСК" по МСФО в 2019 году ожидается на уровне 7,2 млрд руб.

Как следует из презентации компании, ПАО "МОЭСК" ожидает роста чистой прибыли к 2023 г. в три раза, до 14,6 млрд руб. Повышение EBITDA к 2023 году ожидается на 40%, до 53,4 млрд руб. Выручка к этому периоду должна достичь 199,2 млрд руб., увеличившись на 25%.

Выросли в четверг также акции "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +2% "префы"), причем днем бумаги обоих типов пришли к ценовому паритету (в районе 37 рублей) впервые с декабря 2017 года (тогда обе бумаги стоили в районе 29,2 рубля).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции "Трансконтейнера" (-4,5%), ПАО "Русская аквакультура" (-3,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (-3,2%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (-3,1%), акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-3,1%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (-2,6%).

Выросли акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+38,9%), ПАО "Павловский автобус" (+24,6%), ПАО "Саратовский НПЗ" (+13,7%), банка "Уралсиб" (+9,6%), ПАО "Тантал" (+8,6%), "Росгосстраха" (+7,9%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (+6,2%, до 68,8 тыс. рублей), "Ленэнерго" (+5,4%), "Нижнекамскнефтехима" (+2,8%).

Акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" выросли на ожиданиях их выкупа материнской компанией после решения о ликвидации "дочки". Замминистра финансов РФ, член наблюдательного совета "АЛРОСА" Алексей Моисеев считает, что доля миноритариев "АЛРОСА-Нюрба" должна быть выкуплена по справедливой цене, которая должна быть средней за последние 6 месяцев (порядка 74 тыс. рублей - ИФ). Накануне набсовет "АЛРОСА" одобрил предложения менеджмента о начале добровольной ликвидации "дочки". АК "АЛРОСА" владеет 97,4878% акций "АЛРОСА-Нюрба". Free float составляет 2,5122%.

Ликвидация "Нюрбы" неизбежна, и Моисеев голосовал за это решение. "По факту "АЛРОСА-Нюрба" является подразделением "АЛРОСА", никакой самостоятельной корпоративной деятельности не ведет и, строго говоря, является одной из производственных площадок, поэтому я не вижу смысла содержать весь корпоративный аппарат. С точки зрения интересов акционеров "АЛРОСА" это решение хорошее, потому что оно сокращает издержки", - сообщил замминистра.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,544 млрд рублей (из них 15,066 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").

Зарубежные рынки

В Азии в четверг преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,8%), Европа к вечеру также растет (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,4%), поднимается Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Правительство Китая накануне опубликовало список из 16 американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в качестве доброй воли принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября в связи с тем, что КНР будет отмечать свое 70-летие 1 октября.

ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%, что совпало с прогнозами большинства экспертов. Кроме того, ЕЦБ объявил о возобновлении программы покупки активов с 1 ноября объемом 20 млрд евро в месяц, хотя эксперты ожидали объема 30 млрд евро в месяц.

ЕЦБ также ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на текущий и следующий год, о чем сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания.

Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ заявил в четверг, что рабочие группы Китая и США, участвующие в торговых переговорах, встретятся на следующей неделе для обсуждения вопросов торгового баланса, доступа к рынкам и защиты инвесторов.

Нефть в четверг возобновила снижение на фоне новостей от ОПЕК+. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $59,99 за баррель (-1,4% и -2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $54,86 за баррель (-1,6% и -2,9% в среду).