Назван средний размер сбережений россиян

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Средний размер сбережений россиян в настоящее время составляет 140-219 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе по результатам совместного исследования компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

Как показало исследование, 59% россиян не имеют личных сбережений, а 41% копит, но большинству участников все реже удается откладывать. Только 15% опрошенных сообщили, что за прошедшие пять лет они увеличили размер регулярной суммы отчислений в копилку.

Доля тех, кто копит средства, не меняется с 2012 года, обращают внимание исследователи. Россияне в основном делают сбережения на краткосрочные цели, хранить эти средства они предпочитают либо в наличном виде (58,9%), либо в банках (30,3%), при этом 14,1% опрошенных вкладчиков не знают процент по своему депозиту. 8,8% анкетируемых не боятся инвестировать средства в такие финансовые инструменты, как валюта, ценные бумаги и инвестиционное страхование жизни. Причем хранению в валюте отдается предпочтение в этой группе активов.

Около 65% респондентов заявили, что копят деньги на отдых, бытовую технику или другие краткосрочные цели. И только небольшая доля граждан имеет долгосрочные планы на свои накопления, такие как покупка жилья, образование или собственный бизнес.

В условиях падения реальных доходов россияне откладывают деньги регулярно с заработной платы, пенсий, премий и бонусов. Об этом сообщили 58% респондентов. Оставшиеся 30,7% делают это точечно - с продажи имущества, полученного наследства, подарков и других крупных финансовых событий. При этом 67,8% откладывают до 10% дохода, а 2,9% сказали, что могут откладывать от 50% и выше.

Как отмечают исследователи, достаточная "финансовая подушка" безопасности должна составлять от 6 до 12 окладов сотрудника. Этих денег должно хватить для поддержания уровня жизни в случае потери работы или проблем со здоровьем. Исследование показало, что более половины россиян не защищены от финансовых проблем в случае потери работы: 27,9% россиян сберегли на "черный день" сумму, не превышающую их месячного оклада, а 32,6% жителей страны удалось накопить от 2 до 5 месячных окладов. Только 18,4% россиян имеют накопления на 6 и более месяцев.

Среди тех, кто не копит деньги, большинство опрошенных уверены, что могли бы это делать (48,1% респондентов), имея доход от 15 тыс. рублей до 45 тыс. рублей. Доход, о котором россияне мечтают, определяется в интервале от 45 тыс. рублей до 55 тыс. рублей. По словам опрошенных, при такой сумме дохода 27,1% из них формировали бы сбережения.

Исследование проводилось в июле 2019 года методом телефонного опроса. В нем участвовали не менее 1,5 тысячи человек по выборке, из них 51,4% женщин и 48,6% мужчин в восьми федеральных округах.