Поиск

Назван средний размер сбережений россиян

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Средний размер сбережений россиян в настоящее время составляет 140-219 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе по результатам совместного исследования компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

Как показало исследование, 59% россиян не имеют личных сбережений, а 41% копит, но большинству участников все реже удается откладывать. Только 15% опрошенных сообщили, что за прошедшие пять лет они увеличили размер регулярной суммы отчислений в копилку.

Доля тех, кто копит средства, не меняется с 2012 года, обращают внимание исследователи. Россияне в основном делают сбережения на краткосрочные цели, хранить эти средства они предпочитают либо в наличном виде (58,9%), либо в банках (30,3%), при этом 14,1% опрошенных вкладчиков не знают процент по своему депозиту. 8,8% анкетируемых не боятся инвестировать средства в такие финансовые инструменты, как валюта, ценные бумаги и инвестиционное страхование жизни. Причем хранению в валюте отдается предпочтение в этой группе активов.

Около 65% респондентов заявили, что копят деньги на отдых, бытовую технику или другие краткосрочные цели. И только небольшая доля граждан имеет долгосрочные планы на свои накопления, такие как покупка жилья, образование или собственный бизнес.

В условиях падения реальных доходов россияне откладывают деньги регулярно с заработной платы, пенсий, премий и бонусов. Об этом сообщили 58% респондентов. Оставшиеся 30,7% делают это точечно - с продажи имущества, полученного наследства, подарков и других крупных финансовых событий. При этом 67,8% откладывают до 10% дохода, а 2,9% сказали, что могут откладывать от 50% и выше.

Как отмечают исследователи, достаточная "финансовая подушка" безопасности должна составлять от 6 до 12 окладов сотрудника. Этих денег должно хватить для поддержания уровня жизни в случае потери работы или проблем со здоровьем. Исследование показало, что более половины россиян не защищены от финансовых проблем в случае потери работы: 27,9% россиян сберегли на "черный день" сумму, не превышающую их месячного оклада, а 32,6% жителей страны удалось накопить от 2 до 5 месячных окладов. Только 18,4% россиян имеют накопления на 6 и более месяцев.

Среди тех, кто не копит деньги, большинство опрошенных уверены, что могли бы это делать (48,1% респондентов), имея доход от 15 тыс. рублей до 45 тыс. рублей. Доход, о котором россияне мечтают, определяется в интервале от 45 тыс. рублей до 55 тыс. рублей. По словам опрошенных, при такой сумме дохода 27,1% из них формировали бы сбережения.

Исследование проводилось в июле 2019 года методом телефонного опроса. В нем участвовали не менее 1,5 тысячи человек по выборке, из них 51,4% женщин и 48,6% мужчин в восьми федеральных округах.

Росгосстрах Жизнь Открытие

Новости

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Источники сообщили о завершении поставок компонентов С-400 Турции

Эксперты предсказали рост цен на нефть и геополитические риски из-за атаки в Саудовской Аравии

Эксперты предсказали рост цен на нефть и геополитические риски из-за атаки в Саудовской Аравии

Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти

Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Цены на нефть взлетели после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Цены на нефть взлетели после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России

Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России

Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после взрывов на объектах Aramco

Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после взрывов на объектах Aramco
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');