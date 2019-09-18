Программисты попросили у государства 70 млрд рублей на импортозамещение

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Разработчики программного обеспечения хотят получить 70 млрд рублей господдержки на импортозамещение иностранного софта в госструктурах, следует из презентации рабочей группы по информационной безопасности программы "Цифровая экономика". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы презентации и на источники в рабочей группе.

Дополнительные средства нужны для создания нескольких классов программ - операционных систем, офисных приложений, поисковых систем, браузеров и коммуникационного софта, систем управления базами и других. Для каждого из классов в презентации указаны примеры компаний, которые делают такой софт, и сумма денег, которая потребуется для его разработки.

Разработчики операционных систем попросили 25,5 млрд рублей на 2019–2024 годы. В презентации в этом классе программ были указаны Astra Linux (с одноименной ОС), "Базальт СПО" ("Альт"), НТЦ ИТ "Роса" (Rosa Linux), "Ресофт" ("Ред ОС"), "Криптософт" (QP OC), "Ростелеком" ("Аврора"), "Лаборатория Касперского" (Kaspersky OS). Эти деньги они предлагают тратить на развитие продуктов, на обучение пользователей, на финансирование их закупок госорганами и госкомпаниями. К 2024 году разработчики планируют перевести на российские ОС 5 млн рабочих мест в госструктурах и зарабатывать на экспорте своих ОС до 1 млрд рублей в год.

Разработчики офисных приложений, поисковиков, браузеров и коммуникационных ПО попросили больше 1,5 млрд рублей на 2019–2022 годы. Эти средства предполагается пустить на субсидии разработчикам и на создание систем страхования рисков пользователей при внедрении отечественного ПО.

В программе "Цифровая экономика" на эти цели заложено 5 млрд рублей, сообщил представитель АНО "Цифровая экономика". "Ведомости" суммировали все запросы и подсчитали, что разработчики хотят больше 70 млрд рублей.

Какие компании получат господдержку, еще не определено, сказала руководитель рабочей группы Наталья Касперская, президент группы InfoWatch. По словам директора Центра компетенций по импортозамещению Ильи Массуха, в группе предлагают выделить деньги двум-трем компаниям, указанным в каждом пункте презентации.

Касперская сказала, что финансовые обоснования запросов разработчиков уже признаны недостаточными, их материалы им вернули на доработку.