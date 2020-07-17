Госкомпаниям могут продлить срок перехода на преимущественное использование российского софта на два года

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшим госкомпаниям могут продлить до 2023 год срок перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Раньше предполагалось, что переход должен завершиться до 2021 года.

По его словам, заинтересованные ведомства - Минфин, Минэкономразвития и Росимущество - согласовали проект соответствующих правительственных директив.

Проект предусматривает, что госкомпании должны будут в двухмесячный срок (после получения директив) подготовить и утвердить на совете директоров планы мероприятий по переходу в период 2020-2023 годах на преимущественное использование российского софта. Политика импортозамещения должна быть распространена на дочерние компании, доля в которых у госкорпораций превышает 50%.

Ответственным за реализацию мероприятий по переходу на отечественный софт должен быть топ-менеджер компании уровня не ниже заместителя руководителя. План перехода должен указывать источники и объем финансирования, установку ключевых показателей эффективности перехода на российское ПО. Кроме того, мероприятия по переходу на преимущественное использование российского софта должны быть включены в долгосрочные программы развития госкомпаний.

Такие планы госкомпаний должны будут в обязательном порядке согласовываться с АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий".

При рассмотрении указанного вопроса повестки дня заседания совета директоров (набсовета) компании представители интересов государства обязаны голосовать "за" принятие решений, обеспечивающих переход.

В целом, проект директив по переходу на преимущественное использование российского ПО в 2020-2023 гг. повторяет аналогичные правительственные директивы, выпущенные в конце 2018 года - они предусматривали переход госкомпаний на использование российского софта в 2018-2021 годах. Старые директивы утратят силу после выпуска новых.

Ранее участники IT-рынка отмечали, что многие госкомпании смогли подготовить планы по переходу на преимущественное использование российского софта только к концу 2019 года - и не все такие планы были утверждены. В первой половине текущего года, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, госкомпании и регуляторы сосредоточились, главным образом, на обеспечении проведения закупок в условиях ЧС и "самоизоляции".

Программа "Цифровая экономика" предусматривает, что к 2024 году доля отечественного ПО в закупках органов власти должна составить 90% (60% в 2019 году), а в компаниях с госучастием - 70% (45% в 2019 году). В конце прошлого года Максим Акимов, занимавший на тот момент должность профильного вице-премьера, отмечал, что в 2019 году госкомпании закупили российское программное обеспечение на 10 млрд рублей. В 2020 году этот показатель должен увеличиться до 82 млрд рублей, а к 2024 году - до 150 млрд рублей.

Стоит также отметить, что еще в 2016 году госпредставителям в советах директоров госкомпаний была направлена директива, по которой госкомпании должны провести заседания советов директоров, посвященные, в том числе, переходу на закупки российского ПО. Представителям государства было поручено голосовать за внесение в положения о закупочных процедурах компаний соответствующих изменений.

Предполагалось, что в результате госкомпании при закупках софта станут руководствоваться фактически нормами закона "О госзакупках", по которым госорганы при закупках должны отдавать предпочтение продуктам российских компаний-разработчиков, включенным в Реестр российского ПО.

Тогда же госкомпании предупредили правительство о невозможности немедленного исполнения директивы по импортозамещению программного обеспечения.

"Директивы требуют или настоятельно рекомендуют госкомпаниям отдавать при закупках предпочтение российскому софту, включенному в Реестр российского ПО, а в случае выбора зарубежных продуктов в десятидневный срок представлять публичное обоснование такого шага, - говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией госкомпаний. - Госкомпании ответили, что немедленно выполнить эти требования без риска остановки их IT-систем они не могут".

"Нет директивы, обязывающей госкомпании закупать только российский софт. Есть директива о создании прозрачной корпоративной процедуры для приоритизации отечественного софта перед зарубежным, - отмечал тогда же "Интерфаксу" представитель секретариата первого вице-премьера (тогда эту должность занимал Игорь Шувалов).- Никакой обязаловки, которая могла бы поставить российские компании в неконкурентные условия, не существует. Однако, действительно, госкомпаниям необходимо при закупке того или иного продукта приоритетно рассматривать отечественный аналог - если он есть и если он не ставит компанию в неравное положение с конкурентами".

С 2016 года в России действует реестр отечественного софта, в который в настоящее время включено 6,8 тыс. программных продуктов. Согласно действующей нормативной правовой базе, госзаказчики при закупке ПО должны приобретать софт, включенный в реестр, или обязательно обосновывать закупку зарубежного софта.