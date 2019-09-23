Банкротство Thomas Cook не скажется на клиентах дочернего "Интуриста"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банкротство британского туроператора Thomas Cook не скажется на клиентах его дочерней структуры - российского "Интуриста"- и на работе этой компании, заявил исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин. Он добавил, что ликвидация фирмы со 178-летней историей скажется на всей индустрии.

По его словам, "Интурист" операционно независим от Thomas Cook, у компании отдельный контрактинг и своя принимающая сторона. В "Интуристе" ждут, когда в ситуации с Thomas Cook появится ясность, добавил Толчин.

"Интурист" принадлежит Thomas Cook с 2011 года, а в 2019 году британский туроператор сообщил о покупке "Библио-Глобуса".

Утром 23 сентября совет директоров Thomas Cook объявил о принудительной ликвидации компании из-за провала переговоров с кредиторами. Глава компании Питер Фэнкхаузер заявил, что глубоко сожалеет о случившемся, и извинился перед "миллионами клиентов и тысячами сотрудников".

Британским властям предстоит вернуть домой более 150 тысяч сограждан, выехавших за рубеж, ВВС называет это крупнейшей репатриацией в истории мирного времени. Без работы останутся 22 тысяч сотрудников компании во всем мире, на Британию приходится 9 тысяч рабочих мест. Долги туроператора составляют около 2 млрд фунтов.

Thomas Cook - крупнейший международный туристический холдинг со штаб-квартирой в Лондоне. Его продажи за последний год составили 9,6 млрд фунтов. У туроператора около 200 отелей на 40 тысяч номеров и собственная авиакомпания с тремя десятками самолетов.

Thomas Cook не сумел адаптироваться к реалиям XXI века, считает эксперт в сфере турбизнеса Саймон Кэлдер. Он сказал BBC News, что компания продолжала использовать модель, которая прекрасно работала во второй половине ХХ века, когда люди "послушно шли в местное турагентство и покупали полный тур". "Сейчас же каждый сам себе турагент, люди могут сами бронировать места в самолетах и гостиницах, брать машины в прокат и сочетать все это воедино, а Thomas Cook не успел переключиться на достаточно дифференцированный подход", - объяснил Кэлдер.