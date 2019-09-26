Россия нарастила производство золота

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-мае 2019 года составило 101,44 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 9,6% превышает показатель января-мая 2018 года.

В том числе производство добычного золота выросло на 12%, до 80,99 тонны, попутного - на 16%, до 7,35 тонн. Выпуск вторичного золота сократился на 4,6% и составил 13,1 тонны.

Производство серебра в России в январе-мае снизилось на 9%, до 383,64 тонны.