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Силуанов предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Долг российских регионов перед федеральным бюджетом может быть в очередной раз реструктурирован.

"Мы готовим предложение по облегчению бремени по возврату кредитов (регионами - ИФ) перед Российской Федерацией", - сказал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, выступая в четверг в Госдуме.

"На следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных кредитов. Предложение - давайте рассмотрим вопрос по реструктуризации этой задолженности", - сказал он.

По словам Силуанова, долги будут реструктурированы "при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты, в инфраструктуру, которые реализуют регионы".

Минфин Антон Силуанов

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