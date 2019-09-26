Силуанов предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Долг российских регионов перед федеральным бюджетом может быть в очередной раз реструктурирован.

"Мы готовим предложение по облегчению бремени по возврату кредитов (регионами - ИФ) перед Российской Федерацией", - сказал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, выступая в четверг в Госдуме.

"На следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных кредитов. Предложение - давайте рассмотрим вопрос по реструктуризации этой задолженности", - сказал он.

По словам Силуанова, долги будут реструктурированы "при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты, в инфраструктуру, которые реализуют регионы".