Биткойн упал ниже $8 тыс. по итогам наихудшей недели в 2019 году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Курс биткойна опустился ниже отметки $8 тысяч, при этом по итогам всей прошедшей недели он упал примерно на 20%, сообщает MarketWatch.

Это стало самым значительным недельным падением в текущем году.

За последние три месяца криптовалюта потеряла около 34% своей стоимости. Тем не менее, с начала текущего года она выросла на 115%. В июне курс поднимался выше $10 тыс. впервые с начала 2018 года.

Главный исполнительный директор Bitbull Capital Джо Дипасквале считает, что недавнее падение курса биткойна является результатом "технических и фундаментальных факторов".

Криптовалюта торгуется сейчас в районе $7 796,43, что на 2,8% ниже уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. Капитализация рынка биткойн составляет около $144,6 млрд, по расчетам Coinmarketcap.com.

Исторического максимума почти в $20 тыс. курс биткойна достигал в конце 2017 года.