Эксперт зафиксировал спад потребления рыбы в России до уровня 60-х годов

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Несмотря на повышение вылова рыбы и морепродуктов в России, их потребление сократилось до уровней 55-летней давности, установили в Информационном агентстве по рыболовству, изучив данные госстатистики и Росрыболовства. Об этом сообщил глава агентства Александр Савельев.

Сейчас, по его словам, потребление рыбы и морепродуктов с учетом импорта не превышает 12,9 кг на человека в год (в товарном весе). Это уровень потребления в СССР в начале 1960-х годов и уровень наименее развитых стран мира, добавил эксперт.

Максимального уровня потребление рыбы достигало в 2012 году - 17,1 кг на человека, хотя добыча в тот год составляла 4,27 млн тонн, что почти на 1 млн тонн меньше, чем в 2018 году (5,1 млн тонн). С 2015 года показатель упал почти на 25%.

Минздрав рекомендует съедать в год 22 кг рыбы.

По данным агентства, в 2018 году Россия экспортировала 2,236 млн тонн рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. Импорт составил 599 тысяч тонн. Экспорт в стоимостном выражении с учетом консервов составил $5,17 млрд в 2018 году, по данным ФТС. В 2017 году он составлял $4,41 млрд, 2016 году - $3,75 млрд, в 2015 году - $3,54 млрд. "Таким образом, за четыре года выручка экспортёров увеличилась на $1,63 млрд, среднегодовые темпы роста экспортной выручки составили $400 млн, - сказал Савельев. - За январь-июнь этого года экспорт рыбной продукции составил $2,5 млрд, что на $300 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Большая часть экспорта пришлась на страны дальнего зарубежья, на страны ЕАЭС - не более 200 тысяч тонн, добавил он. На внутренний рынок в 2018 году поступило не более 1,9 млн тонн.

По данным ООН, в мире потребление рыбы увеличилось с 9 кг на человека в год в 1961 году до 20,5 кг в 2017 году.