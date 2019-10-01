Производство золота в РФ в январе-июне выросло на 10,5%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Производство золота в России в январе-июне 2019 года составило 135,33 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Это на 10,5% превышает показатель января-июня 2018 года.

В том числе производство добычного золота выросло на 12%, до 110,53 тонны, попутного - на 22%, до 9,28 тонны. Выпуск вторичного золота сократился на 4,4% и составил 15,52 тонны.

Производство серебра в России в январе-июне снизилось на 10%, до 457,45 тонны.