Продажи зерна российских аграриев за 8 месяцев снизились на 23%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ за восемь месяцев этого года продали 29,3 млн тонн зерна, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат во вторник.

В августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажа зерна снизилась на 7,4%, до 8,1 млн тонн.

Реализация скота и птицы за восемь месяцев составила 7,5 млн тонн, что на 1,3% больше показателя прошлого года. В августе этот показатель вырос на 1,2%, до 0,9 млн тонн.

Продажа молока в январе-августе выросла на 3,7%, до 10,9 млн тонн, в августе - на 4,5%, до 1,4 млн тонн.

Отрицательной была динамика в продажах яиц. С января по август они снизились на 0,6%, до 21,3 млрд штук. В августе падение составило 2,4%, до 2,6 млрд штук.