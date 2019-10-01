Поиск

Продажи зерна российских аграриев за 8 месяцев снизились на 23%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ за восемь месяцев этого года продали 29,3 млн тонн зерна, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат во вторник.

В августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажа зерна снизилась на 7,4%, до 8,1 млн тонн.

Реализация скота и птицы за восемь месяцев составила 7,5 млн тонн, что на 1,3% больше показателя прошлого года. В августе этот показатель вырос на 1,2%, до 0,9 млн тонн.

Продажа молока в январе-августе выросла на 3,7%, до 10,9 млн тонн, в августе - на 4,5%, до 1,4 млн тонн.

Отрицательной была динамика в продажах яиц. С января по август они снизились на 0,6%, до 21,3 млрд штук. В августе падение составило 2,4%, до 2,6 млрд штук.

Россия Росстат

Новости

Лукашенко и Токаев обвинили страны ЕАЭС в создании барьеров в торговле

Лукашенко и Токаев обвинили страны ЕАЭС в создании барьеров в торговле

Власти Петербурга не смогли назвать сроки открытия трех новых станций метро

Власти Петербурга не смогли назвать сроки открытия трех новых станций метро

В Нидерландах фермеры на тракторах устроили акцию в защиту своей репутации

В Нидерландах фермеры на тракторах устроили акцию в защиту своей репутации

ВТО резко ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год

Эксперт зафиксировал спад потребления рыбы в России до уровня 60-х годов

Эксперт зафиксировал спад потребления рыбы в России до уровня 60-х годов

"ЛУКОЙЛ" объявил о программе buyback на сумму до $3 млрд

"Ъ" сообщил об отказе властей строить ТЭС на российских экспериментальных турбинах

Сбербанк запустил переводы на карту Visa и Mastercard за границу

ЦБ направит Сбербанку предписание подключиться к Системе быстрых платежей

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');