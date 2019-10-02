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РФПИ, Саудовская Аравия и "Газпром" обсуждают проекты в газохимии в РФ

РФПИ, Саудовская Аравия и "Газпром" обсуждают проекты в газохимии в РФ
Кирилл Дмитриев и Абдулазиз бин Салман
Фото: Пресс-служба РФПИ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Саудовская Аравия обсуждают с "Газпромом" различные проекты в разных странах, включая Россию, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"С "Газпромом" обсуждаем различные проекты в различных странах", - сказал он, не уточнив, в каких сферах обсуждается сотрудничество.

На полях РЭН-2019 состоялась встреча с участием министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана, главы РФПИ и гендиректора "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой. По словам источника "Интерфакса", знакомого с ходом встречи, стороны обсуждают потенциальные совместные проекты в газохимии в России.

В свою очередь председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил журналистам, что у сторон очень много проработанных проектов, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ).

РФПИ Саудовская Аравия Газпром

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