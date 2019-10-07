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Минтранс предложил меры для защиты авиакомпаний от подорожания авиатоплива

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минтранс предлагает снизить планку демпфирующего механизма для авиакеросина с 48 300 рублей до 40 000 рублей за тонну, сообщил представитель ведомства.

"Министерство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие снижение условного значения средней оптовой цены реализации авиационного керосина в 2019 году с с 48 300 рублей до 40 000 рублей за тонну. Это позволит задействовать демпфирующий механизм для предотвращения роста расходов авиакомпаний, связанных с ростом стоимости авиатоплива", - сказал он.

Министерство также поддерживает предложение "о необходимости единовременной поддержки авиационной отрасли и возмещения авиакомпаниям части затрат за 2018 год, связанных с ростом стоимости авиатоплива в российских аэропортах".

Минтранс

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