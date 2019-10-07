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РПЦ подарит подмосковному Пушкину футбольное поле

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Первый викарий патриарха Кирилла епископ Дионисий передаст жителям Новой Деревни в подмосковном Пушкине футбольное поле, оборудованное из стихийной футбольной площадки рядом со строящейся церковью Мученицы Ирины. Об этом сообщил синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В 2016 году местные жители протестовали против строительства храма рядом с площадкой, так как опасались, что больше не смогут играть там в футбол. Тогда настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы, к которому приписана Ирининская церковь, пообещал благоустроить футбольное поле и передать его Новой Деревне. В 2019 году поле реконструировали за счет благотворителей строящейся церкви: сделали газон, смонтировали ворота, трибуны и ограждение.

РПЦ Московская область Пушкино Новая Деревня

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