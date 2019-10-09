Роспотребнадзор сделает "контрольную закупку" более внезапной

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре хотят проводить контрольные закупки без предупреждений и не дожидаясь жалоб, а также, по примеру МВД, привлекать к их проведению не только госслужащих, но и сторонних граждан. Об этом в Совете Федерации заявила глава ведомства Анна Попова.

Сейчас такую закупку можно провести только по поступившей жалобе и только с участием государственного гражданского служащего. И, хотя контрольные закупки эффективны и почти всегда выявляют нарушения, по рынку ходят "черные списки" допущенных к закупкам сотрудников с именами, фамилиями и отчествами, отметила чиновница.

Необходимые изменения в постановление о контрольной закупке Роспотребнадзор сейчас обсуждает с Банком России и уже внес соответствующие предложения в правительство, отметила Попова.

"При контрольной закупке мы обнаруживаем нарушения почти в 90% случаев. Почти всегда. И нарушения эти, знаете, на грани уголовных, мы передаем в следственные органы (материалы) достаточно часто", - сказала глава Роспотребнадзора.