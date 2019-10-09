Роспотребнадзор не увидел проблемы "потребительского экстремизма" в РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит проблемы злоупотребления правами потребителей ради получения компенсаций по суду, но готова изучить вопрос - в частности, в сфере строительства.

"Вопросы потребительского экстремизма - очень известная тема, известна она и в Европе, и в Соединенных Штатов (...) Но вопрос потребительского экстремизма в нашей стране, мне кажется, это пока очень громкая фраза. Из того, что видим мы, потребитель чаще всего бывает стороной уязвленной, уязвимой", - сказала Попова в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации в среду.

Так она ответила на вопрос сенатора от Воронежской области Сергея Лукина, поднявшего вопрос о юридических фирмах, которые требуют крупные компенсации от застройщиков за недостатки после окончания строительства. По словам члена Совфеда, компенсации часто оказываются значительно больше, чем реальный ущерб, который, к тому же, сам застройщик мог бы ликвидировать.

Попова в ответ отметила, в ее ведомстве готовы разобраться в ситуации и оценить масштаб проблемы. "Если есть необходимость, - а таких обращений от строительных компаний или других юридических лиц в наш адрес не было - внести изменения в нормативную базу, подкрепив свое обращение достаточными аргументами, мы, безусловно, готовы это посмотреть и вместе поработать", - сказала Попова.

Ранее в среду в ходе выступления в Совфеде Попова также рассказала, что за 2018 год россияне получили 32 млрд рублей компенсаций за нарушение их потребительских прав. По ее словам, сумма таких компенсаций за четыре года выросла почти на четверть.