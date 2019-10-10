Глава американской "дочки" Центра Хруничева покинул пост в преддверии реструктуризации компании

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент компании International Launch Services Кёрк Пайшер покинул свой пост, сообщает пресс-служба основного акционера компании - Центра Хруничева.

"Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева, мажоритарный акционер компании International Launch Services, Inc. (ILS), сообщает об уходе Кёрка Пайшера с поста президента компании ILS", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что до назначения преемника временно исполняющим обязанности президента компании будет Джон Пальме, директор по операционной деятельности ILS.

Генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко выразил благодарность Пайшеру за работу в предоставлении пусковых услуг с использованием ракеты-носителя "Протон-М" на мировом космическом рынке.

"Мы высоко ценим работу Кёрка на протяжении минувших четырех лет и его неизменную поддержку наших инициатив в области качества. Особое внимание вопросам качества принесло значительные дивиденды, выразившиеся в 18 последовательных успешных пусках ракет-носителей "Протон" за прошедшие три года. Мы желаем Кёрку успехов во всех его будущих начинаниях", - сказал Варочко, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, совет директоров компании International Launch Services, Inc. также объявил, что отдельным постановлением принято решение о привлечении бывшего старшего вице-президента и генерального юрисконсульта компании ILS Томаса П. Тчуди для оказания компании поддержки по широкому кругу правовых вопросов и обеспечения соблюдения юридических и регуляторных требований, связанных с планируемыми изменениями организационной структуры компании и расширением пакета предлагаемых заказчикам услуг.

"В связи с реструктуризацией компании ILS мы будем находиться на пороге новой эры российской коммерческой космонавтики", - отметил Варочко.

В сообщении отмечается, что ILS также продолжит сотрудничество с компанией АО "Главкосмос Пусковые Услуги" над возможностью объединения работы по двум эффективным средствам выведения - ракетам-носителям "Союз" и "Протон" для расширения предлагаемого заказчикам пакета услуг и для обеспечения перекрёстной подстраховки.

Глава Центра Хруничева заявил, что производство "Протонов-М" будет продолжаться в объемах, необходимых для плавного и полного перехода к использованию перспективных ракет-носителей "Ангара" в различных модификациях.

"Ракеты-носители "Протон" будут изготавливаться и передаваться в распоряжение компании ILS для выполнения пусковых программ в интересах всех заказчиков, которые заключили контракт на пусковые услуги на этой ракете-носителе", - сказал Варочко.

Компания ILS была создана в 1995 году российским Центром имени Хруничева и американской корпорацией Lockheed Martin, которая в 2006 году вышла из партнерства. В 2008 году Центр имени Хруничева выкупил эту долю, сделав ILS считается его дочерним предприятием.

Российско-американское совместное предприятие International Launch Services имеет эксклюзивное право на маркетинг пусковых услуг, разработанных и производимых Центром Хруничева ракет-носителей "Протон" и семейства "Ангара" на международном рынке.

С целью повышения эффективности внешнеэкономической деятельности совместного предприятия ILS в состав его Совета директоров были введены представители АО "Главкосмос" - основного оператора внешнеэкономической деятельности госкорпорации "Роскосмос".