Samsung вложит $11 млрд в создание дисплеев нового поколения

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Display Co. планирует потратить 13,1 трлн вон ($11 млрд) на разработку и производство дисплеев нового поколения в условиях растущего давления со стороны китайских конкурентов, сообщает агентство Bloomberg.

В ходе устроенного компанией мероприятия, на котором также присутствовали президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и вице-председатель Samsung Electronics Co. Ли Джэён, было объявлено, что эти инвестиции призваны реорганизовать индустрию дисплеев. При этом компания намерена удерживать лидирующие позиции на мировом рынке и доминировать на корейском рынке.

Для достижения этой цели правительство Южной Кореи инвестирует около 400 млрд вон в новые дисплейные технологии, сказал Мун Чжэ Ин.

Согласно заявлению компании, Samsung Display построит линию по производству дисплеев на квантовых точках в городе Асан, которая начнет функционировать в 2021 году. Ее первоначальная мощность составит 30 тыс. панелей с диагональю более 65 дюймов. Позднее производственные мощности увеличатся. Долгосрочный план развития рассчитан до 2025 года. По оценкам компании, инвестиции позволят создать 81 тыс. новых рабочих мест.