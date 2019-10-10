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Samsung вложит $11 млрд в создание дисплеев нового поколения

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Display Co. планирует потратить 13,1 трлн вон ($11 млрд) на разработку и производство дисплеев нового поколения в условиях растущего давления со стороны китайских конкурентов, сообщает агентство Bloomberg.

В ходе устроенного компанией мероприятия, на котором также присутствовали президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и вице-председатель Samsung Electronics Co. Ли Джэён, было объявлено, что эти инвестиции призваны реорганизовать индустрию дисплеев. При этом компания намерена удерживать лидирующие позиции на мировом рынке и доминировать на корейском рынке.

Для достижения этой цели правительство Южной Кореи инвестирует около 400 млрд вон в новые дисплейные технологии, сказал Мун Чжэ Ин.

Согласно заявлению компании, Samsung Display построит линию по производству дисплеев на квантовых точках в городе Асан, которая начнет функционировать в 2021 году. Ее первоначальная мощность составит 30 тыс. панелей с диагональю более 65 дюймов. Позднее производственные мощности увеличатся. Долгосрочный план развития рассчитан до 2025 года. По оценкам компании, инвестиции позволят создать 81 тыс. новых рабочих мест.

Samsung Display Co. Южная Корея

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